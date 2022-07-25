Скандал в МЕРЕЦ: так был назначен муж Тамар Зандберг на высокооплачиваемую должность

Движение за демократию и эффективность власти обратилось к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара с просьбой начать проверку назначения Ури Заки на пост главы Института Герцля.

Согласно публикации журналиста Кальмана Либскинда в газете "Маарив", назначение было обещано Ури Заки, который является мужем министра экологии Тамар Зандберг и главой администрации партии МЕРЕЦ. Обещал ему это назначение Дрор Мораг, который был избран в Совет Сионистской организации и получил право назначать глав различных институтов. Он пообещал назначить Заки в тот момент, когда этот пост станет вакантным, однако после того как Тамар Зандберг стала министром экологии, Дрор Мораг перешел на должность главы ее штаба. В Сионистской организации его заменил Хагай Майорк, который назначил Заки главой Института Герцля, выполнив обещание Морага.

По словам Либскинда, Дрор Мораг обращался к Майорку с просьбой продвигать назначение Ури Заки, уже после того, как был назначен главой штаба Зандберг. Иными словами, находясь на государственной должности, он продвигал назначение мужа своей непосредственной начальницы на высокооплачиваемую и престижную должность. По утверждению Майорка, речь идет о решении, продиктованном исключительно профессиональными мотивами, однако можно предположить, что это решение было вызвано желанием Майорка сохранить пост в руководстве Сионистской организации. А это, как оказалось, целиком зависело от доброй воли Дрора Морага. Отмечается, что по уставу организации "Брит Олам МЕРЕЦ-Яхад", представителями которого и были Мораг и Майорк, член руководства, временно покинувший должность в руководстве Сионистской организацией и назначивший исполняющего обязанности, может в любой момент вернуться на свою должность, отстранив исполняющего обязанности. Таким образом, пребывание Майорка в должности целиком зависит от воли Морага. Отмечается также, что устав "Брит олам МЕРЕЦ-Яхад" формировался при непостредственном участии Дрора Морага.

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Пост главы Института Герцля является очень высокооплачиваемым (25 тысяч шекелей в месяц за работу на частичную ставку) и престижным.

В Движении за демократию и эффективность власти требуют заключения юридического советника правительства о соответствии этого назначения нормам и об отсутствии конфликта интересов в данном случае.

Тамар Зандберг следующим образом прокомментировала эту историю: "Как министр экологии, я всячески приветствую переработку мусора, однако лучший способ бороться с мусором до переработки – это не производить его. Вот и эта пережеванная история не должна была появляться по постой причине – в ней нет правды. Когда я стала министром, то попросила Дрора Морага встать на службу. Он принял это предложение и отказался от более высокооплачиваемой и удобной должности. Он планировал оставаться в должности не более полугода, однако остался год, так как должность и ее общественная важность привлекли его. У этого не было никакого отношения к Ури, который получил должность благодаря его собственным данным, без связи со мной или кем-либо другим".

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Ури Заки, помимо прочего заявил: "Факт моего назначения был хорошо известен всем, кто причастен к этой истории. Тогда никто не мог себе представить, что через восемь месяцев после назначения МЕРЕЦ войдет в состав правительства. В основе теорий конспирации лежит предположение, согласно которому я получил эту должность, не благодаря своим способностям и общественному положению, а благодаря моей жене. Это возмутительное и унизительное предположение"