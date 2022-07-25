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    В Израиле

    Предотвращен теракт возле кибуца Мигдаль-Оз, террорист задержан

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    Предотвращен теракт возле кибуца Мигдаль-Оз, террорист задержан
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Оружие террориста
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Оружие террориста
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Возле кибуца Мигдаль-Оз в Гуш Эционе (Иудея) была предпринята попытка теракта. Чтобы привлечь внимание военнослужащих, террорист, имевший при себе самодельный пистолет и муляж взрывного устройства, бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию кибуца.

    По информации телеканала "Кан-11", после того, как произошло возгорание травы, террорист спрятался в кустах, ожидая прибытия военных. В ЦАХАЛе полагают, что он планировал атаковать военнослужащих, но либо не успел осуществить свой план, либо испугался.

    Военнослужащим 50-го пехотного батальона "Базелет" бригады "Нахаль" удалось задержать террориста. Он передан для допросов следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

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    Пресс-служба ЦАХАЛа передала в СМИ снимки самодельного пистолета, которым был вооружен террорист. На рентгеновском снимке виден патрон. Сомнительно, что из такого оружия террорист мог сделать прицельный выстрел.

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