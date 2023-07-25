ЦАХАЛ: около Шхема "нейтрализованы" трое террористов, открывших огонь по солдатам

Бойцы бригады "Шомрон" нейтрализовали троих террористов, которые открыли по ним огонь из автомобиля в районе Шхема, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

"Красный Полумесяц" заявляет, что израильские военные обстреляли автомобиль около выезда в сторону горы Гризим из Шхема (Джабаль ат-Тур) и не разрешили машинам скорой помощи проехать к месту происшествия.

Неофициальные палестинские источники заявляют, что солдаты вывезли из Шхема тела троих убитых "местных жителей".

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"Палестинский информационный центр" публикует фотографии с места происшествия.

ЦАХАЛ уточняет: автомобиль, в котором находились трое вооруженных террористов, подъехал со стороны Шхема к проезду в поселок самаритян Кирият Луза (Неве Кедем) на горе Гризим. Один из террористов вышел из машины и открыл огонь по военнослужащим 603-го батальона, которые охраняли проезд. Был открыт ответный огонь, трое террористов "нейтрализованы". В автомобиле террористов и рядом с ним найдены три автоматические винтовки М-16, пистолет, патроны, военная амуниция. Никто из израильских военнослужащих не пострадал.

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Информация уточняется.