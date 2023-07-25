Подан Основной закон о важности изучения Торы. Комментарии

25 июля фракция "Яадут а-Тора" представила на рассмотрение Кнессета проект Основного закона о важности изучения Торы.

Законопроект состоит из двух параграфов:

1. Изучение Торы является основополагающей ценностью еврейского наследия.

2. Государство Израиль, будучи еврейским государством, считает крайне важным способствовать изучению Торы и помогать изучающим Тору. В том, что касается прав и обязанностей, государство будет рассматривать тех, кто посвятил себя длительному изучению Торы, как людей, проходящих важную службу во имя государства Израиль и еврейского народа.

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Этот закон, по замыслу его авторов, должен позволить принять закон о призыве в той форме, которая устраивает ультраортодоксальные партии без опасения, что он будет отменен БАГАЦем.

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Как сообщалось ранее, закон о призыве будет рассматриваться сразу после возвращения Кнессета с летних каникул.

КОМММЕНТАРИИ

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Партия "Ликуд" заявила: "Проект Основного закона об изучении Торы не стоит на повестке дня и не будет продвигаться".

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Высокопоставленные представители блока "Яадут а-Тора" разгневанно отреагировали на сообщение "Ликуда" о том, что правительство не намерено продвигать законопроект об изучении Торы. "Или законопроект о преодолении вето БАГАЦа или закон об изучении Торы", – заявили представители ультраортодоксального блока. "Нетаниягу должен выполнить соглашение, которое он подписал с нами, в соответствии с которым закон о призыве будет принят при помощи одного из двух этих механизмов", – заявляют харедим.

Министр обороны Йоав Галант заявил, что сравнение службы в армии с изучением Торы неуместно. "Кто больше дает государству, тот больше от него получает", – заявил Галант.

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Бывший премьер-министр и лидер оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") заявил: "На следующий день после отмены "принципа разумности" эта самая ужасная коалиция в истории страны начинает праздновать за наш счет. Правительство разрушения, не переставшее кричать "отказники, отказники", представляет "закон об отказе и уклонении от армейской службы" и даже осмеливается называть его "основным законом об изучения Торы". Экстремисты получают поддержку в своем отказе от службы в ЦАХАЛе от правительства, которое еще вчера жестко нападало на честных бойцов и героев Израиля. Если они не пойдут служить, то кто пойдет? Если они не будут рисковать своей жизнью, то кто будет? А если не пойдут в армию, за что вдруг им просто так все права и льготы? Правительство разрушения продолжает разрушать нормальную жизнь. Где министр обороны? Где члены Ликуда? Где премьер-министр? Вы без боя сдались экстремистам? "Если нет муки, нет Торы". Так сказано в "Перкей Авот", а вы потеряли путь".

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Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман опубликовал следующий комментарий: "Лишь вчера Нетаниягу заявил, что все дальнейшее законотворчество будет проводиться при широком согласии, но уже сегодня утром на рассмотрение Кнессета подан законопроект Яадут а-Тора об уклонении от призыва. Нетаниягу, Дери, Гафни и Гольдкнопф плевать на всех хотели".

Бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛа, а ныне депутат Кнессета Гади Айзенкот ("Махане Мамлахти") назвал этот законопроект "смертельным ударом по принципу народной армии".

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"Необходимо срочно сменить это худшее в истории Израиля правительства", – заявил Айзенкот.

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Депутат Кнессета Матан Каана ("Махане Мамлахти") заявил: "Вы действительно считаете, что выбрали наиболее подходящий день для того, чтобы выносить этот законопроект на рассмотрение Кнессета? Без Торы нет государства Израиль, мне это ясно. Но также ясно и то, что этот закон причинит огромный вред государству Израиль и ультраортодоксальной общине".

Министр диаспоры Амихай Шикли сказал: "Не будет принят закон, приравнивающий изучение Торы к службе в армии".

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Катя Купчик, директор программ в движении "Свободный Израиль" заявила: "Те, кто думал, что нападки на правовую систему возникли сами по себе и без причины, сегодня утром начинают понимать, что правовая система – это всего лишь средство, которое необходимо нейтрализовать на пути к созданию государство Галахи. Этот законопроект фактически делит общество на 2 класса – те, кто служит, и те, у кого есть есть слуги. Все, кто думает, что такие законы будут приниматься обществом молча – ошибается. Мы на пороге цунами".