В Бат-Яме во время конфликта из-за парковки три человека получили ножевые ранения
время публикации: 25 июля 2024 г., 00:03 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 00:07
На улице Кдошей Луцк в Бат-Яме в ходе конфликта три человека получили ножевые ранения.
Пресс-служба правоохранительных органов со ссылкой на службу скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что трое раненых, в состоянии от легкого до средней тяжести, доставлены в больницу.
На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. Ведется розыск причастных к этому инциденту.
По данным предварительного расследования, причиной поножовщины стал конфликт из-за свободного места на парковке.
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