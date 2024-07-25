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Израиль

В Бат-Яме во время конфликта из-за парковки три человека получили ножевые ранения

время публикации: 25 июля 2024 г., 00:03 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 00:07
В Бат-Яме во время ссоры из-за парковки три человека получили ножевые ранения
Пресс-служба полиции Израиля

На улице Кдошей Луцк в Бат-Яме в ходе конфликта три человека получили ножевые ранения.

Пресс-служба правоохранительных органов со ссылкой на службу скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что трое раненых, в состоянии от легкого до средней тяжести, доставлены в больницу.

На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. Ведется розыск причастных к этому инциденту.

По данным предварительного расследования, причиной поножовщины стал конфликт из-за свободного места на парковке.

Израиль
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