В Бат-Яме во время конфликта из-за парковки три человека получили ножевые ранения

На улице Кдошей Луцк в Бат-Яме в ходе конфликта три человека получили ножевые ранения.

Пресс-служба правоохранительных органов со ссылкой на службу скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что трое раненых, в состоянии от легкого до средней тяжести, доставлены в больницу.

На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. Ведется розыск причастных к этому инциденту.

По данным предварительного расследования, причиной поножовщины стал конфликт из-за свободного места на парковке.