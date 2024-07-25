Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 25 июля: удары по целям на севере, в центре и юге сектора

В ночь на 25 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий снизилась по сравнению с позапрошлой ночью.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Шейх Радуан города Газа, не менее четырех убитых.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Абу Гаркуд в Аль-Бурейдже, есть раненые.

На юге сектора: ЦАХАЛ обстреливал из артиллерийских орудий цели на севере и в западной части Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Хан-Юнисе; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Бани Сухайла, к востоку от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 25 июля.

ЦАХАЛ и ШАБАК опубликовали совместное заявление о том, что в ходе операции в Газе были найдены и эвакуированы останки четырех убитых израильтян: Майи Горен, Орена Голдина, старшего сержанта Томера Яакова Ахимаса, сержанта Кирилла Бродского. Согласно официальному заявлению, их останки были найдены во время операции в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы. В операции по эвакуации останков погибших, осуществленной накануне, были задействованы силы ШАБАКа, бригады "Коммандос", инженерного спецназа "Яалом" и бойцов спецназа "Эгоз". Руководило операцией командование 98-й дивизии.