ЦАХАЛ: ночью на юге Ливана были атакованы объекты "Хизбаллы"

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 25 июля на юге Ливана израильскими ВВС были атакованы объекты террористической организации "Хизбалла".

Удары были нанесены по целям в районах Аль-Адайса, Мис аль-Джабаль и Шахин.

Сообщается также о нанесении удара по цели в районе Аль-Хиам вечером 24 июля.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа нанесла несколько ударов по целям в южном Ливане.