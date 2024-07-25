ЦАХАЛ: ночью на юге Ливана были атакованы объекты "Хизбаллы"
время публикации: 25 июля 2024 г., 07:51 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 07:57
ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 25 июля на юге Ливана израильскими ВВС были атакованы объекты террористической организации "Хизбалла".
Удары были нанесены по целям в районах Аль-Адайса, Мис аль-Джабаль и Шахин.
Сообщается также о нанесении удара по цели в районе Аль-Хиам вечером 24 июля.
Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа нанесла несколько ударов по целям в южном Ливане.