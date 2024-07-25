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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: за неделю были задержаны более 50 подозреваемых

время публикации: 25 июля 2024 г., 16:29 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 16:29
Спецоперации в Иудее и Самарии: за неделю были задержаны более 50 подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает поиск террористов, причастных к сегодняшнему обстрелу около Наби-Элиас на 55-й трассе – в результате теракта были ранены трое военнослужащих.

Сообщается, что за последнюю неделю, 19-25 июля, силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали более 50 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Было конфисковано много оружия.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4400 подозреваемых в терроре, около 1850 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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