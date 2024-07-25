ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в районах Айтрун и Айта аш-Шааб

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил атаковали в районе Айтрун здание, использовавшееся боевиками "Хизбаллы" в военных целях.

Также был нанесен удар по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Айта аш-Шааб.

Израильская артиллерия обстреляла несколько целей на юге Ливана.