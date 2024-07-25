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Израиль

Ситуация на пляжах: жарко, на побережье Средиземного моря медуз почти нет

время публикации: 25 июля 2024 г., 08:55 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 08:56
Ситуация на пляжах: жарко, на побережье Средиземного моря медуз почти нет
Tomer Neuberg/Flash90

В четверг-субботу, 25-27 июля, на побережье Средиземного моря будет жарко и душно. Температура днем – до 32 градусов. Температура воды – 30-31 градусов. Волны – до 1,5 м.

Медуз около восточного побережья Средиземного моря уже почти нет. Следить за ситуацией по медузам можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

В Эйлате очень жарко – до 41 градуса днем. В Эйлатском заливе волны до 0,6 м. Но временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 29 градусов.

На берегу Кинерета температура до 37 градусов, волны до 0,6 м. Температура воды – 32 градуса.

На пляжах очень много отдыхающих в выходные дни. Хотя медики рекомендуют сейчас воздерживаться от длительного пребывания под солнцем.

Лучше купаться рано утром или в вечерние часы.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

Израиль
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