ЦАХАЛ: на юге Газы погиб военнослужащий

Разрешено к публикации: на юге сектора Газы погиб 19-летний старший сержант Ноам Дуэк, из Кирьят-Моцкина, боец 9-го батальона 401-й бригады "Иквот а-Барзель".

Двое бойцов того же батальона в тяжелом состоянии.

Хотя в сообщении армейской пресс-службы говорится, что Ноам Дуэк погиб в бою, сайт Ynet пишет, что он и еще двое военнослужащих спали рядом с комнатой, в которой находился работающий на газе генератор, утром троих военнослужащих обнаружили в бессознательном состоянии. По данным Ynet, военная полиция расследует подозрения, согласно которым военнослужащие отравились газом.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 327 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 687 военнослужащих ЦАХАЛа.