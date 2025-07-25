Внимание, розыск: пропала 16-летняя Эстер Траэль из Иерусалима

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 16-летней Эстер Траэль из Иерусалима. В последний раз её видели 24 июля 2025 года в Гиват-Шемеше. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: светлые глаза, перекрашена в блондинку. Особая примета: татуировка в виде змеи на левой руке.

Описание одежды: белая рубашка с короткими рукавами, синие джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-9902385.