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Израиль

Внимание, розыск: пропала 16-летняя Эстер Траэль из Иерусалима

Полиция
Розыск
Иерусалим
время публикации: 25 июля 2025 г., 05:16 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 05:39
Внимание, розыск: пропала 16-летняя Эстер Траэль из Иерусалима
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 16-летней Эстер Траэль из Иерусалима. В последний раз её видели 24 июля 2025 года в Гиват-Шемеше. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: светлые глаза, перекрашена в блондинку. Особая примета: татуировка в виде змеи на левой руке.

Описание одежды: белая рубашка с короткими рукавами, синие джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-9902385.

Израиль
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