ЦАХАЛ: за сутки в Газе израильскими ВВС были атакованы десятки целей

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки израильские ВВС атаковали в секторе Газы десятки целей – боевиков, заминированные здания, стартовые позиции противотанковых ракет, туннели, склады оружия и другие объекты террористической инфраструктуры.

Силы 98-й дивизии расширяют свои операции в городе Газа. Силами 7-й бригады была уничтожена противотанковая позиция, с которой велся огонь по нашим войскам, потерь нет.

Силы 99-й дивизии, действующие на севере и в центре сектора Газы, продолжают оперативные действия по уничтожению инфраструктуры террора и боевиков.

Силы 162-й дивизии продолжают боевые действия на севере сектора Газы. Бригада "Гивати" действует в Байт-Хануне, силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" действуют в районе Джабалии, подразделения бригады "Нахаль" воюют в районе Дарадж-Туффа. Уничтожаются подземная и наземная инфраструктуры террористов.