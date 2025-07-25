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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки в Газе израильскими ВВС были атакованы десятки целей

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 июля 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 12:48
ЦАХАЛ: за сутки в Газе израильскими ВВС были атакованы десятки целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки израильские ВВС атаковали в секторе Газы десятки целей – боевиков, заминированные здания, стартовые позиции противотанковых ракет, туннели, склады оружия и другие объекты террористической инфраструктуры.

Силы 98-й дивизии расширяют свои операции в городе Газа. Силами 7-й бригады была уничтожена противотанковая позиция, с которой велся огонь по нашим войскам, потерь нет.

Силы 99-й дивизии, действующие на севере и в центре сектора Газы, продолжают оперативные действия по уничтожению инфраструктуры террора и боевиков.

Силы 162-й дивизии продолжают боевые действия на севере сектора Газы. Бригада "Гивати" действует в Байт-Хануне, силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" действуют в районе Джабалии, подразделения бригады "Нахаль" воюют в районе Дарадж-Туффа. Уничтожаются подземная и наземная инфраструктуры террористов.

Израиль
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