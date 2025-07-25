Предъявлено обвинение финансисту "Исламского джихада", собиравшему деньги "для детей Газы"

Государственная прокуратура подала в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против Ахмада Диаба (36), жителя Тамры. Он обвинен в связях с иностранным агентом и финансировании террористической организации "Исламский джихад". Перевод денег террористам обвиняемый маскировал под благотворительную деятельность.

Согласно обвинительному заключению, с 2020 года Ахмад Диаб занимался сбором средств через свой аккаунт в WhatsApp, где он опубликовал номер банковского счета благотворительной организации "Курбан Тарик аль-Ихсан". Обвиняемый публиковал в своем аккаунте WhatsApp контент с просьбами о сборе пожертвований "для детей и нуждающихся в секторе Газы", а также выкладывал видеоролики, на которых дети в Газе якобы получают гуманитарную помощь, приобретенную на собранные им пожертвования.

В июле 2024 года Исмаил, житель Хан-Юниса и активист военного крыла "Исламского джихада", связался с Ахмадом Диабом через приложение WhatsApp и попросил его помочь в сборе пожертвований для жителей сектора Газы. Ответчик, зная, что Исмаил является активистом террористической организации "Исламский джихад", согласился. Ахмад Диаб перевел средства Исмаилу и организации "Джихад сектора Газы" через лиц, проживающих в Рамалле, и их эмиссаров. Сумма перечислений составила 1,36 млн шекелей и 42200 долларов США в период с октября 2024 года до ареста Диаба в июне 2025 года.