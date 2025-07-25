Опрос "Mаарива": коалиция теряет четыре мандата

Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив" после отстранения Юлия Эдельштейна от должности председателя комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, если бы выборы состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 25 мандатов, на один меньше, чем неделю назад.

Партия "Беннет 2026" набирает 24 мандата, на два больше, чем на прошлой неделе, НДИ – 12 мандатов, "Демократим" – 11, ШАС – 10, "Еш Атид" – 9, "Яадут а-Тора" и "Оцма Йегудит" – по 7, "Кахоль Лаван", РААМ, ХАДАШ-ТААЛ – по 5 мандатов.

"Ционут Датит" не преодолевает электоральный барьер.

Таким образом, партии правящей коалиции теряют 4 мандата по сравнению с прошлой неделей, набирая только 49 мандатов.