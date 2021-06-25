Коронавирус, закон о гражданстве и первые решения министров. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Вспышка коронавируса может парадоксальным образом стать фактором, способствующим стабильности нового правительства Израиля. Этот неожиданный поворот практически полностью сместил фокус общественного внимания в сторону привычных коронавирусных тем: маски, аэропорт, школы. Если это и не обезвредило все "мины", которые заложены под фундамент нового правительства, то, по меньшей мере, ослабило их разрушительный эффект.

Нафтали Беннет и Яир Лапид изначально рассчитывали на то, что правительство будет ориентироваться на консенсуальные вопросы, по возможности обходя те, по которым договориться невозможно. Это не означает, что в решении тех или иных проблем, связанных с коронавирусом, не может быть разногласий. Однако они бесспорно преодолеваются легче, чем, например, разногласия по закону о гражданстве.

Единственным оперативным решением правительства, принятым к настоящему моменту, было решение о возрождении кабинета министров по борьбе с эпидемией ("коронавирусного кабинета"). Состав кабинета сразу же стал предметом политических трений. В блоке Лапида не скрывают своего недовольства тем, что представители "Еш Атид" и на сей раз остались в численном меньшинстве. Семь министров представляют "Ямину" и "Тиква Хадаша", пять – остальные центристские и левые партии. В паритетном правительстве Беннет сохраняет за своим блоком большинство, рассчитывая на получение почти автоматического большинства при кардинальных голосованиях.

Кабинет по борьбе с коронавирусом состоит из 12 министров. Не лишне напомнить, как много и резко, критиковал тогдашний глава оппозиции Яир Лапид предыдущее правительство за "раздутый и политизированный" кабинет по коронавирусу. "Такой кабинет должен состоять из четырех министров – премьер-министра, министра финансов, министра здравоохранения и министра обороны", – говорил Лапид с трибуны Кнессета 31 января 2020 года. Сейчас времена переменились, и Лапиду ничто не мешает входить в состав "коронавирусного" кабинета с 12 министрами. Совершенно очевидно, что невозможно сформировать кабинет по коронавирусу из четырех министров, также как невозможно сформировать правительство из 18 министров, как обещал Лапид до выборов. Проблема лишь в том, что глава "Еш Атид" знал, что это невозможно даже тогда, когда обещал.

Беннет не торопится предпринимать резкие действия на фоне новой вспышки эпидемии. Глава правительства маневрирует между необходимостью готовить почву для ужесточения мер борьбы с эпидемией и стремлением не сеять панику среди населения. Пока, во всяком случае, ему это удается.

В коалиции отчаялись получить поддержку оппозиции, и поэтому ведут почти непрерывные переговоры с РААМ, а также с некоторыми депутатами от Объединенного списка. Переговоры ведут министр строительства Зеэв Элькин и министр внутренних дел Айелет Шакед. Представители коалиции пытаются подсластить горькую пилюлю не голосования против этого законопроекта. Пилюля горька как идеологически так и политически. Мансур Аббас отлично понимает, что за его действиями внимательно следят конкуренты из Объединенного списка. Лидер РААМ требует внесения в текст законопроекта таких изменений, которые сделают его легче усваиваемым, чем в нынешней редакции. Ну и конечно несколько политических назначений позволят ослабить критику. Назначение Мансура Аббаса заместителем министра строительства, а депутата Валида Тахи, считающегося наиболее непримиримым противником закона, могут решить проблему. В настоящий момент ожидается, что кризис вокруг этого многострадального закона будет разрешен на будущей неделе, а закон будет утвержден 30 июня.

В то время как внимание политической системы приковано к закону о гражданстве, в коалиции возник новый траблмэйкер – министр обороны Бени Ганц. Глава "Кахоль Лаван" раздражен и удручен. На последних этапах коалиционных переговоров он оказался в ловушке: Ганц не мог принять предложение Нетаниягу о новом соглашении о ротации. Во-первых, он не верил ни одному слову главы "Ликуда", а во-вторых, отлично понимал, что наступая второй раз подряд на одни и те же грабли, он всерьез рискует превратиться в карикатурную фигуру в политической системе. Понимание этого никоим образом не умаляло желание Ганца побывать в кресле премьер-министра. Стратегический советник Авив Бушински говорил мне, что, по его мнению, есть два человека, не желающие успеха переговорам, но не решающиеся сорвать их: Айелет Шакед и Бени Ганц. Срыв переговоров оставлял Ганцу хотя бы призрачную надежду на реализацию соглашения с Нетаниягу о ротации. Однако правительство создано, Ганц "всего" министр обороны, и он не скрывает своего раздражения.

23 июня глава "Кахоль Лаван" встречался с активистами своей партии. "Вокруг нас немало лицемерия. Мы создали правительство почти таких же размеров, как и предыдущее. Мы создали ротационное правительство, то есть концептуально такое же, как и предыдущее. Все что изменилось – это заголовки в газетах. Тогда было правительство оторвавшихся от реальности политиканов, сейчас правительство надежды и исцеления", – сказал он. Эти высказывания Ганца, активно цитируемые представителями "Ликуда", вряд ли прозвучали бы, не будь Ганц столь недоволен сложившейся ситуацией.

Однако недовольство Ганца проявилось не только в словах. Глава оборонного ведомства активно продвигает предложение о создании государственной следственной комиссии по вопросу о субмаринах. Действует Ганц без согласования с руководством коалиции в обход министра юстиции Гидеона Саара. "Несерьезно и неприемлемо передавать в прессу сообщения о проектах решения правительства еще до того, как состоялось их серьезное обсуждение", – заявил Саар. Позднее он объявил, что между ним и Ганцем нет личных противоречий, а те, что есть, разрешимы. В "Ямине" также не поддерживают требование Ганца создать комиссию. Там удовлетворены решением создать комиссию по расследованию обстоятельств трагедии на Мероне, и не хотят поднимать вопрос, который не принесет правительству очки в глазах общественного мнения, но даст дополнительные козыри тем, кто утверждает, что Беннетом движет лишь слепая жажда нанести удар по Нетаниягу. Ганц и Лапид с одной стороны, а Саар и Беннет с другой. В политических кругах оценивают вероятность создания комиссии как крайне низкую, однако стабильности коалиции такие инициативы Ганца не добавляют.

На фоне коалиционных и политических коллизий два министра отметились на уходящей неделе первыми серьезными шагами. Министр юстиции Гидеон Саар назначил Амита Айсмана на пост государственного прокурора, а также начал процесс разделения функций юридического советника правительства. Министр финансов Авигдор Либерман объявил об отмене пособий по безработице для значительной части находящихся в неоплачиваемом отпуске (ХАЛАТ).

Новой коалиции предстоят в ближайшее время нелегкие испытания в вопросах, по которым почти невозможно найти общий язык между партиями. Ожидающееся разрушение непризнанного поселка Эвьятар, куда временно перенес свою канцелярию депутат Кнессета Нир Обрах ("Ямина") – только один из таких примеров. Кстати, шаг Орбаха – не более чем пиар-акция. Решение о разрушении поселка будет принято правительством, у Кнессета нет полномочий для вмешательства в этот вопрос, а ожидать, что Орбах из-за судьбы Эвьятара покинет коалицию, в которую с такой неохотой вошел, по меньшей мере, несерьезно.

В ближайшее время основное внимание коалиции будет направлено на борьбу со вспышкой коронавируса. Это не означает, что остальные проблемы можно оставить в стороне. Традиционных 100 дней "снисхождения" у коалиции Беннета-Лапида не будет.