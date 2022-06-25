26 июня ожидается забастовка водителей автобусов

В воскресенье, 26 июня, в некоторых городах Израиля ожидается забастовка водителей автобусов. Речь идет о водителях, объединенных в Национальный профсоюз ("Хистадрут а-леумит"). Забастовка проводится в знак протеста против отказа министра транспорта Мерав Михаэли встретиться с представителями водителей и обсуждать с ними предстоящую реформу общественного транспорта.

Забастовка пройдет с 6 до 9 часов утра и коснется следующих городов и направлений.

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Иерусалим (линии Иерусалим – Шапирим, Иерусалим – Бейт-Шемеш, Иерусалим – Бней-Брак, Иерусалим – Модиин Илит, Иерусалим – Неве-Илан)

Нетания (все городские линии общественного транспорта)

Ашдод (все городские и междугородние линии города и окрестностей)

Петах-Тиква (все линии городского и некоторые линии междугороднего транспорта)

Рош а-Аин (все линии городского и междугороднего транспорта)

Явне (все линии городского и междугороднего транспорта)

Бней-Брак (сообщение с Иерусалимом и Раананой)

Аэропорт "Бен Гурион" (сообщение с Иерусалимом)

Ган Явне (все линии городского и междугороднего транспорта)

Ариэль (все линии городского и междугороднего транспорта)

Бейт-Шемеш (весь городской транспорт, а также сообщение с Иерусалимом)

Региональный совет Самарии (весь городской и некоторые линии междугороднего транспорта)

