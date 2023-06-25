Глава МВД объявил, что проект "Марафон за дарконом" не будет продлен
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29 июня завершается проект "Марафон за дарконом", в рамках которого израильтянам предоставлена возможность заказать международный паспорт без предварительного заказа очереди.
Такая возможность есть в четырех крупнейших отделениях управления регистрации населения и миграции: в Иерусалиме, Тель-Авиве, Беэр-Шеве и Хайфе. До 29 июня эти отделения работают с 7:30 до 21:00.
Министр внутренних дел Моше Арбель объявил, что не будет продления срока действия этого проекта. "Я призываю всех граждан, которые нуждаются в новом паспорте, воспользоваться имеющейся возможностью и заказать необходимый документ", – сказал он.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 Июня 2023
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