Глава МВД объявил, что проект "Марафон за дарконом" не будет продлен

29 июня завершается проект "Марафон за дарконом", в рамках которого израильтянам предоставлена возможность заказать международный паспорт без предварительного заказа очереди.

Такая возможность есть в четырех крупнейших отделениях управления регистрации населения и миграции: в Иерусалиме, Тель-Авиве, Беэр-Шеве и Хайфе. До 29 июня эти отделения работают с 7:30 до 21:00.

Министр внутренних дел Моше Арбель объявил, что не будет продления срока действия этого проекта. "Я призываю всех граждан, которые нуждаются в новом паспорте, воспользоваться имеющейся возможностью и заказать необходимый документ", – сказал он.