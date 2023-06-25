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    В Израиле

    Глава МВД объявил, что проект "Марафон за дарконом" не будет продлен

    время публикации: | последнее обновление:
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    Глава МВД объявил, что проект
    Yonatan Sindel/Flash90

    29 июня завершается проект "Марафон за дарконом", в рамках которого израильтянам предоставлена возможность заказать международный паспорт без предварительного заказа очереди. 

    Такая возможность есть в четырех крупнейших отделениях управления регистрации населения и миграции: в Иерусалиме, Тель-Авиве, Беэр-Шеве и Хайфе. До 29 июня эти отделения работают с 7:30 до 21:00.

    Министр внутренних дел Моше Арбель объявил, что не будет продления срока действия этого проекта. "Я призываю всех граждан, которые нуждаются в новом паспорте, воспользоваться имеющейся возможностью и заказать необходимый документ", – сказал он. 

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 Июня 2023
    В течение десяти дней граждане могут получить удостоверение личности без заказа очереди
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