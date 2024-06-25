Минсельхоз увеличил дотации на борьбу с размножением уличных кошек

Согласно данным ветеринарного отдела в министерстве сельского хозяйства, в Израиле живут около миллиона уличных кошек, и их число, несмотря на высокую смертность, достаточно быстро растет за счет доступности питания и быстрых темпов размножения.

Контроль над популяцией кошек находится в ответственности муниципальных ветеринарных служб, однако в последние 10 лет министерство сельского хозяйства оказывает помощь муниципалитетам из нижних социо-экономических кластеров.

В этом году на стерилизацию уличных кошек было выделено 6,4 миллиона шекелей, которые получат 85 муниципалитетов, в четыре раза больше, чем до сих пор. Финансирование будет выдаваться за 70% кошек, которые муниципалитет обязался стерилизовать. При этом для получения дотации муниципалитеты должны будут отвечать стандартам процедуры поимки уличных кошек, их стерилизации, и отчетности.