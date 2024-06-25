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Израиль

Пожар рядом с военной базой и кампусом Еврейского университета в Иерусалиме

время публикации: 25 июня 2024 г., 23:34 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 00:45
Пожар рядом с военной базой и кампусом Еврейского университета в Иерусалиме
Ayal Margolin/Flash90

На Ар а-Цофим, рядом с военной базой "Офрит" и кампусом Еврейского университета в Иерусалиме, горит сухая трава и кустарник. Полиция проверяет версию, согласно которой пожар стал результатом поджога.

В тушении огня задействованы 12 пожарных расчетов.

Из пресс-службы полиции передали, что огонь не угрожает ни строениям на военной базе, ни на территории университета.

Нет пострадавших.

Полиция проверяет версию, согласно которой пожар стал результатом поджога.

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