Пожар рядом с военной базой и кампусом Еврейского университета в Иерусалиме

На Ар а-Цофим, рядом с военной базой "Офрит" и кампусом Еврейского университета в Иерусалиме, горит сухая трава и кустарник. Полиция проверяет версию, согласно которой пожар стал результатом поджога.

В тушении огня задействованы 12 пожарных расчетов.

Из пресс-службы полиции передали, что огонь не угрожает ни строениям на военной базе, ни на территории университета.

Нет пострадавших.

Полиция проверяет версию, согласно которой пожар стал результатом поджога.