Пожар рядом с военной базой и кампусом Еврейского университета в Иерусалиме
время публикации: 25 июня 2024 г., 23:34 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 00:45
На Ар а-Цофим, рядом с военной базой "Офрит" и кампусом Еврейского университета в Иерусалиме, горит сухая трава и кустарник. Полиция проверяет версию, согласно которой пожар стал результатом поджога.
В тушении огня задействованы 12 пожарных расчетов.
Из пресс-службы полиции передали, что огонь не угрожает ни строениям на военной базе, ни на территории университета.
Нет пострадавших.
Полиция проверяет версию, согласно которой пожар стал результатом поджога.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2024