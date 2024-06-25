Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 25 июня: минздрав ХАМАСа заявляет о 15 убитых

В ночь на 25 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, в основном были атакованы цели в городах Газа и Рафиах (Рафах).

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на юго-востоке города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по нескольким зданиям в городе Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Ан-Наср на севере города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Дир аль-Балахе; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Нусейрате, есть убитые; беспилотник ЦАХАЛа атаковал цель рядом с улицей Абу Ариф в Дир аль-Балахе.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в центре Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливает различные кварталы Рафаха; артиллерия и танки ЦАХАЛа обстреливают цели на западе города Рафах.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о не менее 15 убитых этой ночью в результате ударов ЦАХАЛа по целям в секторе. Идет ли речь о боевиках, не уточняется.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 25 июня.