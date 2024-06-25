ЦАХАЛ о ловушках ХАМАСа: в одном из домов в Рафиахе был обнаружен заминированный холодильник
время публикации: 25 июня 2024 г., 18:53 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 18:53
Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео и несколько фотографий из Рафиаха, которые рассказывают о том, какие ловушки расставил ХАМАС для израильских бойцов.
В сообщении отмечается, что боевая группа бригады "Нахаль", действующая в составе 162-й бригады, продолжает уничтожать инфраструктуру террора, обнаруживая и уничтожая оружие в тайниках ХАМАСа в Рафиахе.
В одном из частных домов бойцов ждал заминированный холодильник. В этом доме также были обнаружены автоматы, взрывные устройства и боеприпасы.
На видео, опубликованном ЦАХАЛом, можно увидеть, как с помощью беспилотника в одном из домов была обнаружена заминированная шахта туннеля.
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