ЦАХАЛ о ловушках ХАМАСа: в одном из домов в Рафиахе был обнаружен заминированный холодильник

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео и несколько фотографий из Рафиаха, которые рассказывают о том, какие ловушки расставил ХАМАС для израильских бойцов.

В сообщении отмечается, что боевая группа бригады "Нахаль", действующая в составе 162-й бригады, продолжает уничтожать инфраструктуру террора, обнаруживая и уничтожая оружие в тайниках ХАМАСа в Рафиахе.

В одном из частных домов бойцов ждал заминированный холодильник. В этом доме также были обнаружены автоматы, взрывные устройства и боеприпасы.

На видео, опубликованном ЦАХАЛом, можно увидеть, как с помощью беспилотника в одном из домов была обнаружена заминированная шахта туннеля.