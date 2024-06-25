x
25 июня 2024
|
последняя новость: 20:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 июня 2024
|
25 июня 2024
|
последняя новость: 20:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ о ловушках ХАМАСа: в одном из домов в Рафиахе был обнаружен заминированный холодильник

время публикации: 25 июня 2024 г., 18:53 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 18:53
ЦАХАЛ о ловушках ХАМАСа: в одном из домов в Рафиахе был обнаружен заминированный холодильник
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ о ловушках ХАМАСа: в одном из домов в Рафиахе был обнаружен заминированный холодильник
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео и несколько фотографий из Рафиаха, которые рассказывают о том, какие ловушки расставил ХАМАС для израильских бойцов.

В сообщении отмечается, что боевая группа бригады "Нахаль", действующая в составе 162-й бригады, продолжает уничтожать инфраструктуру террора, обнаруживая и уничтожая оружие в тайниках ХАМАСа в Рафиахе.

В одном из частных домов бойцов ждал заминированный холодильник. В этом доме также были обнаружены автоматы, взрывные устройства и боеприпасы.

На видео, опубликованном ЦАХАЛом, можно увидеть, как с помощью беспилотника в одном из домов была обнаружена заминированная шахта туннеля.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июня 2024

263-й день войны в Израиле. Хронология событий