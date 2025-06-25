На Газе погибли семь военнослужащих ЦАХАЛа
время публикации: 25 июня 2025 г., 06:05 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 06:12
Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге сектора Газы погибли семь военнослужащих Армии обороны Израиля, офицер и бойцы 605-го инженерного батальона 188-й бригады "Барак".
ИМЕНА ПОГИБШИХ
Лейтенант Матан Шай Яшиновски, 21 год, из Кфар-Йоны, командир взвода.
Старший сержант Ронель Бен-Моше, 20 лет, из Реховота.
Старший сержант Нив Радиа, 20 лет, из Эльяхина.
Сержант Ронен Шапиро, 19 лет, из Мазкерет-Батьи.
Сержант Шахар Маноав, 21 год, из Ашкелона.
Сержант Мааян Барух Перлштейн, 20 лет, из Ашкелона.
Имя седьмого погибшего будет опубликовано позже.
В другом инциденте на юге Газы боец 605-го инженерного батальона 188-й бригады "Барак" был тяжело ранен. Он доставлен в больницу. Семья уведомлена.