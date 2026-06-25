Полиция спасла из Таркумии солдата: его удерживали в наручниках

Cотрудники полиции округа Иудея и Самария в ночь на четверг эвакуировали военнослужащего ЦАХАЛа из палестинского города Таркумия. По предварительным данным, он оказался там в связи с уголовным инцидентом. Расследование, как ожидается, будет передано военной полиции.

Незадолго до этого израильские службы безопасности получили от палестинских коллег информацию о человеке в форме ЦАХАЛа, который находился в центре Таркумии в наручниках. Сотрудники полиции участка Хеврона оперативно прибыли на место и приняли военнослужащего. После этого он был доставлен в безопасное место – в полицейский участок в Хевроне.

По данным полиции, задержанный – военнослужащий срочной службы, житель юга Израиля. Первичная проверка показала, что, предположительно, инцидент связан с уголовным конфликтом. В момент происшествия военнослужащий был без оружия.

О случившемся уведомлены следователи военной полиции, которые направляются в полицейский участок для проведения расследования.