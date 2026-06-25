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Израиль

Полиция спасла из Таркумии солдата: его удерживали в наручниках

Криминал в арабском секторе
Полиция
Похищение
Иудея и Самария
время публикации: 25 июня 2026 г., 06:23 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 06:31
Полиция спасла из Таркумии солдата: его удерживали в наручниках
Wisam Hashlamoun/Flash90

Cотрудники полиции округа Иудея и Самария в ночь на четверг эвакуировали военнослужащего ЦАХАЛа из палестинского города Таркумия. По предварительным данным, он оказался там в связи с уголовным инцидентом. Расследование, как ожидается, будет передано военной полиции.

Незадолго до этого израильские службы безопасности получили от палестинских коллег информацию о человеке в форме ЦАХАЛа, который находился в центре Таркумии в наручниках. Сотрудники полиции участка Хеврона оперативно прибыли на место и приняли военнослужащего. После этого он был доставлен в безопасное место – в полицейский участок в Хевроне.

По данным полиции, задержанный – военнослужащий срочной службы, житель юга Израиля. Первичная проверка показала, что, предположительно, инцидент связан с уголовным конфликтом. В момент происшествия военнослужащий был без оружия.

О случившемся уведомлены следователи военной полиции, которые направляются в полицейский участок для проведения расследования.

Израиль
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