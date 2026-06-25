ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации боевиков "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила появившиеся ранее в ливанских источниках сообщения о ликвидации боевиков "Хизбаллы" в районе Заутар аль-Шаркия.

Военные сообщили, что бойцы боевой группы "Голани" обнаружили в указанном районе пятерых террористов, которые представляли угрозу для израильских сил. В районе хребта Али-Тахер боевая группа бригады "Командо" сообщила об обнаружении вооруженного боевика. Сразу после этого ВВС нанесли удар, а силы на месте открыли боевикам огонь для устранения угрозы.

В армии подчеркивают, что силы ЦАХАЛа действуют в районе хребта Али-Тахер и не позволят боевикам "Хизбаллы", находящимся в туннеле, выходить наружу или передвигаться в этой зоне.