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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации боевиков "Хизбаллы" на юге Ливана

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 25 июня 2026 г., 21:41 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 21:41
ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации боевиков "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила появившиеся ранее в ливанских источниках сообщения о ликвидации боевиков "Хизбаллы" в районе Заутар аль-Шаркия.

Военные сообщили, что бойцы боевой группы "Голани" обнаружили в указанном районе пятерых террористов, которые представляли угрозу для израильских сил. В районе хребта Али-Тахер боевая группа бригады "Командо" сообщила об обнаружении вооруженного боевика. Сразу после этого ВВС нанесли удар, а силы на месте открыли боевикам огонь для устранения угрозы.

В армии подчеркивают, что силы ЦАХАЛа действуют в районе хребта Али-Тахер и не позволят боевикам "Хизбаллы", находящимся в туннеле, выходить наружу или передвигаться в этой зоне.

Израиль
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