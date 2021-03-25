Итоги голосования на выборах в Кнессет 24-го созыва по городам

По итогам выборов в Кнессет 24-го созыва партия "Ликуд" перестала быть самой популярной в столице, уступив лидерство "Яадут а-Тора", получившей 24% голосов жителей Иерусалима. "Ликуд" набрал на 14 тысяч голосов меньше, чем год назад и финишировал с 20,6% голосов столичных жителей. На третьем месте – ШАС с 15,7%, на четвертом – "Ционут Датит" с 9,25%. "Еш Атид" набрала 5,6%, "Авода" – 4%, МЕРЕЦ – 3,7%, "Тиква Хадаша" – 3,3%.

В Тель-Авиве победу одержала партия "Еш Атид", набравшая 22%, "Ликуд" и тут потерял 14 тысяч голосов по сравнению с прошлыми выборами, но сохранил вторую позицию с 17%, партия "Авода" набрала в Тель-Авиве 14,8%, МЕРЕЦ – 14%, "Кахоль Лаван" – 10,7%, "Тиква Хадаша" – 4,2%, НДИ – 3,7%, "Ямина" – 3,6%. Общий список арабских партий, получивший год назад в Тель-Авиве-Яффо 11,5 тысяч голосов, на этот раз собрал только 5,5 тысяч.

В Хайфе "Ликуд" вернул себе лидерство с 21,4%, однако потерял 9 тысяч голосов по сравнению с прошлым годом. На втором месте – "Еш Атид" с 19,5%, на третьем – НДИ с 9,3%. У "Кахоль Лаван" – 8,1%, у общего списка арабских партий – 7,1%, "Авода" набрала 6,8%, МЕРЕЦ – 6,3%, "Тиква Хадаша" – 5,4%, "Ямина" - 4,8%, "Яадут а-Тора" – 3,7%.

В Беэр-Шеве "Ликуд" недосчитался 10 тысяч голосов, однако сохранил лидерство с большим преимуществом, набрав 42,1% голосов. На втором месте – НДИ с 9,7%, далее следуют "Еш Атид" – 9,6%, ШАС – 7,7%, "Ямина" – 7,1%, "Тиква Хадаша" – 5,6%, "Ционут Датит" – 5,4%, "Кахоль Лаван" – 4,8%.

Ашдод: "Ликуд" – 30,7%, ШАС – 13,8%, НДИ – 13%, "Яадут а-Тора" – 12,1%, "Еш Атид" – 10,4%.

Ашкелон: "Ликуд" – 40%, НДИ – 14,5%, ШАС – 9,9%, "Еш Атид" – 9,3%, "Ямина" – 6,1%.

Сдерот: "Ликуд" – 41,2%, "Ямина" – 13,5%, ШАС – 11,2%, "Ционут Датит" – 10,6%, НДИ – 7,6%.

Эйлат: "Ликуд" – 42,2%, "Еш Атид" – 13,5%, "Тиква Хадаша" – 7,5%, НДИ – 7,4%, "Кахоль Лаван" – 6%.

Ришон ле-Цион: "Ликуд" – 31,6%, "Еш Атид" – 21,1%, "Кахоль Лаван" – 9,3%, НДИ – 8,1%, "Тиква Хадаша" – 7,4%.

Модиин-Макабим-Реут: "Еш Атид" – 23,9%, "Ликуд" – 20,3%, "Ямина" – 12,1%, "Кахоль Лаван" – 10,6%, "Авода" – 8,7%.

Реховот: "Ликуд" – 26,3%, "Еш Атид" – 18,1%, "Кахоль Лаван" – 7,4%, "Ямина" – 6,8%, ШАС – 6,8%.

Хадера: "Ликуд" – 37,1%, "Еш Атид" – 14,5%, НДИ – 8,4%, ШАС – 7,6%, "Кахоль Лаван" – 7%.

Акко: "Ликуд" – 38,3%, общий список арабских партий – 14,3%, НДИ – 9,3%, ШАС – 7,9%, РААМ - 6,7%.

Кармиэль: "Ликуд" – 28,6%, "Еш Атид" – 17,8%, НДИ – 18%, "Тиква Хадаша" – 7,1%, "Ямина" – 5,7%.