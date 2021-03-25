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NEWSru.co.il :: В Израиле25 марта 2021 г., 07:47

Опубликованы уточненные предварительные результаты выборов в Кнессет 24-го созыва

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Опубликованы уточненные предварительные результаты выборов в Кнессет 24-го созыва

Центральная избирательная комиссия публикует официальные результаты подсчета голосов. Обработаны, по уточненным данным, около 92% бюллетеней, поданных в обычных избирательных участках. По состоянию на утро 25 марта, партия РААМ теряет один мандат "в пользу" МЕРЕЦ. На раскладе сил в Кнессете это почти не сказывается.

Всего проголосовало 4420677 избирателей, имеющих право голоса. Итоговая явка составила 67,2%.

Судя по текущим данным (которые могут меняться по мере подсчета голосов), мандаты в Кнессете 24-го созыва распределяются так (оценка госканала "Кан" и Ynet):
"Ликуд" – 30
"Еш Атид" – 18
ШАС – 9
"Кахоль Лаван" – 8
"Яадут а-Тора" – 7
"Авода" – 7
"Ямина" – 7
НДИ – 6
"Тиква Хадаша" – 6
"А-Ционут а-Датит" – 6
Объединенный список – 6
МЕРЕЦ – 6
РААМ – 4


В случае, если РААМ действительно преодолевает электоральный барьер, расклад меняется. Право-религиозный блок (с "Яминой") набирает только 59 мандатов. Противники Биньямина Нетаниягу имеют 61 мандат. Но, даже если противники Нетаниягу договорятся с "Яминой", без арабов (Объединенный список и РААМ) такая коалиция набирает только 57 мандатов.

Напомним, что ни по одному из публиковавшихся вчера вечером результатов exit poll партия РААМ электоральный барьер не преодолевала.

Поздно вечером 24 марта в Центральной избирательной комиссии начался подсчет голосов "в двойных конвертах", это около 450 тысяч голосов. Ранее комиссия проверила имена избирателей с тем, чтобы отсеять тех, кто проголосовал дважды. В комиссии надеются, что подсчет этих голосов будет закончен к четвергу, а в пятницу, 26 марта, будут опубликованы окончательные, но не официальные результаты выборов.

На этих выборах в "двойных конвертах" голосовали не только военнослужащие и заключенные, но и постояльцы домов престарелых, зараженные коронавирусом, а также лица, соблюдающие карантин. Поэтому крайне сложно предположить, как эти голоса отразятся на распределении мандатов между партиями.

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