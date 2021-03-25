ЦИК опубликовал окончательные результаты подсчета голосов

В четверг, 25 марта, в 20:00 Центральная избирательная комиссия опубликовала окончательные, но не официальные, результаты выборов после подсчета голосов в двойных конвертах.

Генеральный директор ЦИК Орли Адас за несколько минут до публикации результатов сообщила журналистам, что спустя 46 часов после закрытия избирательных участков закончен подсчет голосов. Закончены все необходимые процедуры перед публикацией.

По последним данным мандаты в Кнессете 24-го созыва распределяются так:

"Ликуд" - 30

"Еш Атид" - 17

ШАС - 9

"Кахоль Лаван" - 8

"Авода" - 7

"Ямина" - 7

"Яадут а-Тора" - 7

"Наш дом Израиль" - 7

Объединенный список - 6

"Ционут а-Датит" - 6

МЕРЕЦ - 6

"Тиква Хадаша" - 6

РААМ - 4



Блок сторонников Нетаниягу насчитывает 52 мандата, блок его противников - 57. Партия "Ямина", с 7 мандатами, и партия РААМ, с 4 мандатами, не заявили о том, к какому блоку они относятся, и представители обоих блоков пытаются начать переговоры с Мансуром Аббасом и Нафтали Беннетом.

31 марта президент Ривлин начнет консультации с представителями фракций по вопросу о том, кому поручить формирование правительства. 7 апреля станет известно, кто получил право делать это первым. У кандидата будет 28 дней, чтобы сформировать коалицию.

Одновременно в блоке противников Нетаниягу взвешивают возможность возобновить процесс утверждения закона, запрещающего кандидату, обвиняемому в уголовных преступлениях, баллотироваться на пост премьер-министра.

В свою очередь, в "Ликуде" продолжают проверять возможность создать правительство при поддержке партии РААМ. Против этой инициативы выступают многие депутаты "Ликуда", а также партия "Ционут а-Датит".