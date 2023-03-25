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    В Израиле

    Министр обороны Йоав Галант: "Остановить продвижение законов, остановить демонстрации протеста"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Йоав Галант
    David Cohen/Flash90

    В субботу, 25 марта, вечером, министр обороны Йоав Галант сделал специальное заявление. Он заявил, что в последние недели атмосфера в ЦАХАЛе изменилась.

    "То, что происходит в обществе, не могло не коснуться армии. Раскол в израильском обществе проникает в армию и несет непосредственную угрозу израильскому обществу", – заявил Галант.

    Он подчеркнул, что был и остается человеком, придерживающимся правых убеждений.

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    "Юридическая реформа нуждается в изменениях. Соотношение сил между юридической и политической системами нуждается в изменениях. Но недопустимо, чтобы одна сторона чувствовала, что одержала победу", – сказал министр обороны.

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    Он призвал остановить процесс утверждения законов по юридической реформе и демонстрации протеста. "Нужно дать израильтянам вместе отметить праздник Песах, нужно дать нам вместе праздновать День Независимости и вместе скорбеть в День Катастрофы. Это святые для всего народа дни", – добавил министр.

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