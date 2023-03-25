12-я суббота. Массовые акции накануне "Недели парализующего протеста"

Суббота, 25 марта, стала 12-й субботой массового протеста против юридической реформы и право-религиозного правительства Биньямина Нетаниягу.

Манифестации проходят в десятках городов Израиля.

Около 16:30 протестующие собрались в Научном парке Реховота.

adv_11 m_ar_1

Около 17:00 началась акция протеста на перекрестке Нахалаль в Изреельской долине. Участники размахивали флагами и скандировали: "Северная Корея скоро будет в Израиле".

К 18:00 тысячи протестующих собрались в Хайфе, что пройти маршем от центра Кармель до центра Хорев.

adv_12 incontent_1

Около 20:00 тысячи протестующих собрались на акцию протеста перед резиденцией президента страны Ицхака Герцога в Иерусалиме. О каких-либо инцидентах не сообщается.

adv_13 m_ar_2

Ранее пресс-служба полиции сообщила, что демонстранты вновь, как и в минувшую субботу, попытались перекрыть шоссе 65, въезд и выезд с перекрестка Каркур. По мнению полиции, эти действия создают опасность как для участников дорожного движения, так и для самих демонстрантов. Шоссе было открыто для движения общественно транспорта примерно через час после начала манифестации. Четверо протестующих были задержаны.

В Ор-Акиве также задержаны десять нарушителей общественного порядка.

adv_14 incontent_2

.

adv_15 m_ar_3

Как всегда, наиболее масштабная акция проходит в Тель-Авиве. Полиция заранее опубликовала список перекрываемых улиц: лица Каплан от улицы Ибн Гвироль до улицы Менахем Бегин в обоих направлениях, перекресток Каплан с улицей Менахем Бегин в северном и южном направлении, съезды на Гешер а-Шалом будут закрыты, съезд с 20-й трассы будет невозможен, перекресток Игаль Алон-а-Шалом, перекресток Игаль Алон-Гаарец, перекресток а-Шалом-Гаарец, перекресток а-Шалом-Алият а-Ноар, перекресток Игаль Алон-а-Шалом, перекресток Игаль Алон-Ицхак Саде, перекресток Ицхак Саде-а-Масгер, Бен Авигдор-а-Масгер, будут перекрыты съезды с улицы Игаль Алон на Аминадав, Кремницки, Туваль, Вики Ширан.

Отметим, что борцы против юридической реформы, проводимой правительством, уже объявили следующую неделю "Неделей парализующего протеста".

adv_16 incontent_3

В воскресенье и понедельник протестующие планируют быть "в местах, где находятся депутаты Кнессета и министры, чтобы сорвать их планы".

adv_17 m_ar_4

Вторник, по замыслу организаторов, должен ознаменоваться массовыми акциями – более масштабными, чем на прошлой неделе. Аналогичные акции пройдут в среду утром, затем будет проведена массовая демонстрация протеста возле здания Кнессета в Иерусалиме.

Планы протестующих на ближайших четверг пока не разглашаются.