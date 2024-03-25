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Израиль

Более десяти охраняемых хищных птиц найдены отравленными на юге Израиля

время публикации: 25 марта 2024 г., 11:26 | последнее обновление: 25 марта 2024 г., 11:45
Более десяти охраняемых хищных птиц найдены отравленными на юге Израиля
Управление парков и заповедников Израиля
Более десяти охраняемых хищных птиц найдены отравленными на юге Израиля
Управление парков и заповедников Израиля
Более десяти охраняемых хищных птиц найдены отравленными на юге Израиля
Управление парков и заповедников Израиля
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Все фото

Восемь грифов, два стервятника, ворон и коршун – такой печальный список павших птиц, найденных инспекторами Управления заповедников и парков на юге Израиля за минувшие несколько дней к югу от национального парка Авдад. Как и в предыдущих случаях, причина массовой гибели птиц – отравление. Специалисты продолжают прочесывание территории в поисках других погибших птиц, а также источников отравленной пищи.

Три погибших грифа уже были опознаны: Управление заповедников и парков отслеживает каждую особь: на телах грифов установлены специальные датчики, сообщающие об их перемещениях, и на каждой птице укреплена табличка с номером, позволяющая опознать ее издалека. Именно замершие точки на экранах мониторинга позволили узнать о гибели птиц и заняться их розысками.

Инспекторы Управления парков и заповедников также занимаются поиском гнезд погибших птиц: трагедия произошла в разгар выкармливания птенцов, и гибель родителей обрекает на смерть и их малышей. После обнаружения гнезд, специалисты могут изъять птенцов для выкармливания их в условиях питомника, или, если один из родителей птенцов остался жив, ему смогут помочь снабжать птенцов пищей – как это уже происходило в прошлом: четыре года назад орнитологи выкормили птенца грифа, потерявшего мать, доставляя ему мясо при помощи мультикоптера.

В связи со случаями отравления охраняемых птиц, министерство экологии выделило 15 миллионов шекелей на финансирование программы по защите пернатых хищников. Популяция грифов в Израиле составляла всего около 190 особей, и гибель более десятка взрослых птиц в самом расцвете сил – настоящая трагедия для программы по их разведению. Управление заповедников и парков ведет расследование обстоятельств отравления.

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