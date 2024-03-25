Тревога "Цева адом" в Ашдоде, были слышны взрывы

В 14:00 25 марта в Ашдоде была слышна тревога "Цева адом". Местные жители сообщают, что были слышны взрывы. Работает система ПРО "Железный купол".

Полиция подтверждает, что был ракетный обстрел со стороны сектора Газы.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что в первые минуты после сирены сообщений о пострадавших не поступало.

Информация уточняется.

Отметим, что ракетных обстрелов Ашдода из Газы не было несколько месяцев. Прошлый обстрел был зафиксирован 14 января 2024 года.