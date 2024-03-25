В садиках для детей до трех лет установят видеокамеры с трансляцией онлайн

Глава коалиции Офир Кац и министр образования Йоав Киш согласовали утверждение установки видеокамер с онлайн-трансляцией в детских садах, предназначенных для детей от рождения до трехлетнего возраста.

В соответствии с этим решением, в яслях для малышей будут установлены видеокамеры, доступ к просмотру которых получат только родители воспитанников.

Сотрудники детских садов и профсоюз педагогов выступили категорически против нововведения, утверждая, что речь идет о грубом вмешательстве в частную жизнь преподавателей.

Поэтому было принято решение, что в детских садах, где отказались установить камеры с онлайн-трансляцией, представитель родительского комитета раз в месяц сможет отсматривать записи камер безопасности, снимающих происходящее в режиме закрытого цикла (без доступа по сети).