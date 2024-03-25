Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 25 марта: удары по целям, ХАМАС заявляет о десятках убитых

В ночь на 25 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора. Основные боевые действия велись в южной части сектора.

На севере сектора: сообщалось о боях в районе больницы "Шифа" в городе Газа, заявлялось, что ЦАХАЛ применяет минометы и артиллерию.

В центре сектора: ЦАХАЛа действовал в Нусейрате; минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявлял о 18 убитых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Салман в Дир аль-Балахе.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Бархум в лагере беженцев Ябнэ в Рафахе, сообщалось об убитых и раненых; минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявлял, что в течение дня 24 марта в результате ударов, нанесенных ВВС ЦАХАЛа по пяти домам в районе Рафаха погибли 27 человек, включая женщин и детей; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Хан-Юниса; сообщалось о боях около больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе.

"Красный Полумесяц" заявлял о потере связи с больницей "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе.

"Бригады Абу Али Мустафы" (НФОП) заявляли, что обстреляли Беэри. Тревоги не было.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 25 марта.