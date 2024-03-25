Сдерот и окрестности подверглись ракетному обстрелу из сектора Газы

В 23:58 сигнал тревоги, системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в Сдероте и других населенных пунктах на границе с сектором Газы.

Мэрия Сдерота сообщила, что из Газы были запущены три ракеты в сторону города, из которых две были перехвачены "Железным куполом" и одна упала на незастроенной местности.

В течение дня из сектора Газы было запущено 14 ракет.

Последний ракетный обстрел из Газы был зафиксирован два часа назад.

Информация уточняется.