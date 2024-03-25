Сдерот и окрестности подверглись ракетному обстрелу из сектора Газы
время публикации: 25 марта 2024 г., 23:59 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 00:19
В 23:58 сигнал тревоги, системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в Сдероте и других населенных пунктах на границе с сектором Газы.
Мэрия Сдерота сообщила, что из Газы были запущены три ракеты в сторону города, из которых две были перехвачены "Железным куполом" и одна упала на незастроенной местности.
В течение дня из сектора Газы было запущено 14 ракет.
Последний ракетный обстрел из Газы был зафиксирован два часа назад.
Информация уточняется.