Дональд Трамп: "Израиль теряет поддержку в мире и должен закончить войну в Газе"

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью израильскому изданию "Исраэль а-Йом" выразил уверенность в том, что причиной терактов 7 октября стала слабость администрации Байдена.

Беседа с Трампом состоялась в минувшие выходные в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, до того, как состоялось голосование в СБ ООН, в ходе которого США не наложили вето на резолюцию о прекращении огня. Трамп критиковал действующего президента Джо Байдена и прокомментировал войну в Газе.

На вопрос о том, как поступил бы лично он, если бы его дети или внуки были похищены ХАМАСом, Трамп ответил: "Во многом так, как вы. Надо быть сумасшедшим или глупцом, чтобы действовать по-другому". Но при этом он отметил, что Израиль допустил серьезные ошибки в разъяснительной работе, что привело к утрате поддержки в мире. Трамп сказал, что Израиль не должен был показывать кадры боев в Газе. "Каждую ночь я видел эти картины. Я хотел позвонить и сказать: "Не делайте этого".

"Вы должны завершить вашу войну. Вы должны с этим закончить. Вы обязаны это сделать, и я уверен, вы это сделаете. Мы должны прийти к миру. Мы не можем это продолжать. Израилю надо быть очень осторожным, так как вы теряете поддержку в мире. Вам надо закончить, сделать вашу работу и начать двигаться к миру", – сказал Трамп.

Дональд Трамп дал понять, что в трагедии 7 октября он винит "ужасную политику" Джо Байдена на Ближнем Востоке. По мнению экс-президента, ХАМАС видел слабость и неэффективность нынешнего президента и поэтому предпринял атаку на Израиль. Он выразил уверенность в том, что, если бы он находился на посту президента, терактов 7 октября не было бы.