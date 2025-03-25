В Газе ликвидирован один из основателей ХАМАСа

В Газе в результате удара ЦАХАЛа был ликвидирован один из основателей ХАМАСа Джабер Аммар ("Абу Али"), сообщает "Аль-Кудс".

Джабер Аммар был, прежде всего, идеологом ХАМАСа. Входил в последнее время в ближайшее окружение Яхьи Синуара.

"Абу Али" был боевиков "Армии освобождения Палестины". Он был арестован. Но в 1983 году вышел на свободу в рамках "сделки Джибриля", затем его депортировали в Судан. В Газу Джабер Аммар вернулся в мае 2023 года по приглашению Синуара.