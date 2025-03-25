Оппозиция в атаке: призывы к неповиновению и нападки на правительство

В Кнессете продолжается обсуждение проекта государственного бюджета на 2025 год. Однако большинство выступлений не посвящены бюджету.

Депутат Кнессета Рам Бен-Барак ("Еш Атид") посвятил свое выступление возможности того, что правительство не выполнит решение БАГАЦа. "Если вы посмеете не выполнять решение суда, я призову всех граждан страны не соблюдать закон. Если такой призыв озвучит премьер-министр, я вам гарантирую – его никто не выполнит. Здесь будет анархия", – заявил Бен-Барак.

В свою очередь, депутат Кнессета Наама Лазими ("А-Демократим") заявила с трибуны Кнессета, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу является подозреваемым в предательстве. За это преступление предусмотрено наказание вплоть до смертной казни, и Нетаниягу не является подозреваемым в таких преступлениях. Заместитель спикера Кнессета Ханох Мильвицки ("Ликуд") удалил Лазими с трибуны Кнессета. "Такие вещи не могут быть произнесены с трибуны Кнессета. Стыд и позор. Покиньте трибуну", – заявил Мильвицки.

Глава партии "А-Демократим" Яир Голан заявил, выступая на конференции газеты "Едиот Ахронот": "Время протестов закончилось. Правительство доказало, что это ему не интересно. Оно твердо в своем намерении воевать против институтов государства и тех, кто там работает. Мрачные силы пытаются развалить израильское общество и нам необходимо вести войну. Есть три формы борьбы: забастовки, демонстрации и гражданское неповиновение. Все они обозначены в законе".