Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 25 марта, температура повысится и будет выше среднесезонной, особенно в горных и внутренних районах. Малооблачно. Сильный северный ветер на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 13-25 градусов, в Тель-Авиве – 11-23, в Хайфе – 14-19, в Эйлате – 17-32, в Беэр-Шеве – 11-28, в Мицпе-Рамоне – 15-26, на побережье Мертвого моря – 19-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-22, в Ариэле – 12-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-23, на Голанских высотах – 11-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В среду – повышение температуры. В четверг-пятницу – шарав, облачно, температура будет значительно выше среднесезонной.