Стало известно о смерти резервиста, прослужившего более 300 дней после начала войны

Во вторник, 25 марта, стало известно, что в минувшую субботу на одной из баз Армии обороны Израиля был найден мертвым сержант-резервист Ронен Портной (454-я бронетанковая бригада), пишет сайт INN.

В публикации со ссылкой на журналиста Альмога Бокера сказано, что Ронен Портной за последние полтора года, после начала войны "Железные мечи", более 300 дней находился на резервистской службе.

Обстоятельства смерти Портного расследуются военной полицией.