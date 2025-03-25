x
25 марта 2025
|
последняя новость: 11:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 марта 2025
|
25 марта 2025
|
последняя новость: 11:28
25 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Стало известно о смерти резервиста, прослужившего более 300 дней после начала войны

ЦАХАЛ
время публикации: 25 марта 2025 г., 10:34 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 10:55
Стало известно о смерти военнослужащего, прослужившего более 300 дней после начала войны
Yonatan Sindel/Flash90

Во вторник, 25 марта, стало известно, что в минувшую субботу на одной из баз Армии обороны Израиля был найден мертвым сержант-резервист Ронен Портной (454-я бронетанковая бригада), пишет сайт INN.

В публикации со ссылкой на журналиста Альмога Бокера сказано, что Ронен Портной за последние полтора года, после начала войны "Железные мечи", более 300 дней находился на резервистской службе.

Обстоятельства смерти Портного расследуются военной полицией.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook