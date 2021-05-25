Иерусалим:
14 - 28°
Тель-Авив:
19 - 26°
Эйлат:
22 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле25 мая 2021 г., 13:32

Нетаниягу после встречи с Блинкеном: "Мир с палестинцами настанет только после признания ими Израиля"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Нетаниягу после встречи с Блинкеном: "Мир с палестинцами настанет только после признания ими Израиля"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и государственный секретарь США Энтони Блинкен сделали заявления после завершения встречи между ними в Иерусалиме.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что если ХАМАС вновь атакует израильскую территорию, ответ будет крайне тяжелым. По словам Нетаниягу, в ходе беседы обсуждалась гуманитарная ситуация в секторе Газы, а также перспективы продвижения арабо-израильского политического процесса. "Как верно заметил президент Байден, "мир наступит только когда будет признано государство Израиль", - добавил премьер-министр.

Стороны обсудили и иранскую проблему. "Я очень надеюсь, что президент Байден не станет делать шагов в прошлое, так как это откроет Ирану дорогу к получению ядерного оружия под эгидой договора с международным сообществом", - заявил Нетаниягу.


Государственный секретарь США заявил, что его страна признает, как признавала и ранее, право Израиля на самооборону. В то же время, он подчеркнул необходимость избежать гуманитарной катастрофы в Газе.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:02 В ходе операции в Газе, беспилотник ЦАХАЛа был поврежден системой "Железный купол"
13:32 Нетаниягу после встречи с Блинкеном: "Мир с палестинцами настанет только после признания ими Израиля"
11:47 Проверьте ваше право на получение пособия от Битуах Леуми
10:47 Подростки 10 и 12 лет, задержанные за вандализм, признались, что подражали сериалу "Бней Ор"
10:37 Жителю Ашдода предъявлено обвинение в подстрекательстве к насилию
10:14 Третье убийство за пять дней: в Умм эль-Фахме застрелен 19-летний юноша
08:31 В Израиль прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен
08:02 Вручение знака участника службы в Южном Ливане начнется 7 июня
07:19 НДИ и "Еш Атид" договорились о параграфах коалиционного соглашения, в партии Лапида угрожают сорвать выборы президента
06:11 Прогноз погоды на 25 мая: повышение температуры, малооблачно
Загрузка...