Нетаниягу после встречи с Блинкеном: "Мир с палестинцами настанет только после признания ими Израиля"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и государственный секретарь США Энтони Блинкен сделали заявления после завершения встречи между ними в Иерусалиме.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что если ХАМАС вновь атакует израильскую территорию, ответ будет крайне тяжелым. По словам Нетаниягу, в ходе беседы обсуждалась гуманитарная ситуация в секторе Газы, а также перспективы продвижения арабо-израильского политического процесса. "Как верно заметил президент Байден, "мир наступит только когда будет признано государство Израиль", - добавил премьер-министр.

Стороны обсудили и иранскую проблему. "Я очень надеюсь, что президент Байден не станет делать шагов в прошлое, так как это откроет Ирану дорогу к получению ядерного оружия под эгидой договора с международным сообществом", - заявил Нетаниягу.

Государственный секретарь США заявил, что его страна признает, как признавала и ранее, право Израиля на самооборону. В то же время, он подчеркнул необходимость избежать гуманитарной катастрофы в Газе.