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В Израиле

Врачи борются за жизнь пожилого мужчины, подавившегося фастфудом на улице

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Врачи борются за жизнь пожилого мужчины, подавившегося фастфудом на улице
Пресс-служба МАДА

На бульваре Залмана Шнеура в Ришон ле-Ционе прохожие вызвали "скорую" 70-летнему мужчине, подавившемуся во время еды на улице.

Парамедики МАДА передали, что нашли мужчину лежащим без сознания. Были начаты реанимационные мероприятия, которые продолжались до прибытия в больницу. Врачи больницы "Асаф а-Рофе" продолжают бороться за жизнь мужчины, его состояние оценивается как критическое.

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