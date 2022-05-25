Врачи борются за жизнь пожилого мужчины, подавившегося фастфудом на улице

На бульваре Залмана Шнеура в Ришон ле-Ционе прохожие вызвали "скорую" 70-летнему мужчине, подавившемуся во время еды на улице.

Парамедики МАДА передали, что нашли мужчину лежащим без сознания. Были начаты реанимационные мероприятия, которые продолжались до прибытия в больницу. Врачи больницы "Асаф а-Рофе" продолжают бороться за жизнь мужчины, его состояние оценивается как критическое.