Операция "Волнорез" продолжается: задержаны шестеро подозреваемых в терроре
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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.
В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).
Операции проводились в деревнях Хусан и Байт-Кахиль, а также в городе Калькилия.
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В общей сложности задержаны шестеро подозреваемых, заявляют военные. Они переданы для допросов следователям ШАБАКа. Конфискованы финансовые средства некоторых из подозреваемых.
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Во время операций в Иудее и Самарии за последние сутки среди израильтян пострадавших не было.
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