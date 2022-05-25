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В Израиле

Операция "Волнорез" продолжается: задержаны шестеро подозреваемых в терроре

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Операция
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

Операции проводились в деревнях Хусан и Байт-Кахиль, а также в городе Калькилия.

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В общей сложности задержаны шестеро подозреваемых, заявляют военные. Они переданы для допросов следователям ШАБАКа. Конфискованы финансовые средства некоторых из подозреваемых.

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Во время операций в Иудее и Самарии за последние сутки среди израильтян пострадавших не было.

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