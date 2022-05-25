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В Израиле

"Капсула времени": в районе Кинерета найдена ферма эллинистической эпохи

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Управление древностей Израиля. Фото: Ассаф Перец На месте раскопок
Управление древностей Израиля. Фото: Эмиль Альджем На месте раскопок
Управление древностей Израиля. Фото: Эмиль Альджем ВСЕ ФОТО

Сельскохозяйственное угодье, которому более 2100 лет, было обнаружено археологами у ручья Арбель в Восточной Галилее. Раскопки проводились Управлением древностей перед прокладкой водопровода, по которому в Кинерет будет доставляться опресненная вода.

Комплекс датируется вторым веком до н.э. Помимо строения найдены десятки отвесов для ткацкого станка, керамические сосуды большого объема, железные рабочие инструменты – кирки разной величины и серпы.

"Нам повезло – мы нашли капсулу времени. Как будто оно остановилось. Все вещи были там, где их оставили жители. Скорее всего, им пришлось срочно бежать, возможно, из-за опасности. Отвесы стояли на полках, сосуды были целыми", – говорит руководитель раскопок доктор Амани Абу Хамид.

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По ее словам, нельзя исключать, что место было брошено во время военных завоеваний Хасмонейского царства, о которых известно из исторических источников, однако на данном этапе утверждать этого нельзя – объект еще недостаточно изучен.

"Это очень важная находка. В Галилее почти нет памятников эллинистической эпохи и хасмонейского периода. Открытие перекрывает эту лакуну и, скорее всего, иллюстрирует исторические события того периода. Нам очень мало известно о распространении Хасмонейского царства в Галилею", – отмечает археолог.

Важность открытия подчеркивает и глава Управления древностей Эли Эскозидо. "Совместно с компанией "Мекорот", прокладывающей водопровод, мы решим, останется ли она на месте, или для нее выделят место поблизости, куда она будет перенесена в целости", – заявляет он.

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