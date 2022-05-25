Прогноз погоды на 25 мая: повышение температуры, малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 25 мая, температура повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков. Туман в южной части побережья Средиземного моря и на северо-западе Негева.

В Иерусалиме – 16-27 градусов, в Тель-Авиве – 18-24, в Хайфе – 18-23, в Эйлате – 24-36, в Беэр-Шеве – 15-31, в Мицпе-Рамоне – 15-26, на побережье Мертвого моря – 24-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-25, в Ариэле – 16-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-33, на Голанских высотах – 15-31.

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Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градусов, высота волн – 50-80 см.

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На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 5 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В четверг-субботу ожидается постепенное повышение температуры, солнечно.