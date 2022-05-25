adv_08 m_ar_top_1
adv_09 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 27°
Тель-Авив:
18 - 24°
Эйлат:
24 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
adv_07 ar_top_2
В Израиле

Прогноз погоды на 25 мая: повышение температуры, малооблачно

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 25 мая: повышение температуры, малооблачно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 25 мая, температура повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков. Туман в южной части побережья Средиземного моря и на северо-западе Негева.

В Иерусалиме – 16-27 градусов, в Тель-Авиве – 18-24, в Хайфе – 18-23, в Эйлате – 24-36, в Беэр-Шеве – 15-31, в Мицпе-Рамоне – 15-26, на побережье Мертвого моря – 24-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-25, в Ариэле – 16-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-33, на Голанских высотах – 15-31.

adv_10 incontent_1

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градусов, высота волн – 50-80 см.

adv_11 m_ar_1

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 5 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В четверг-субботу ожидается постепенное повышение температуры, солнечно.

adv_12 incontent_2

adv_13 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
adv_14 ar_middle_wwh
adv_15 ar_middle_yandex
adv_16 ar_middle_mobile_yandex
adv_17 ar_right_wwh
adv_18 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

06:05 Прогноз погоды на 25 мая: повышение температуры, малооблачно
05:52 Maan: столкновения около гробницы Йосефа в Шхеме, убит подросток, десятки пострадавших
01:51 Бойня в школе в Техасе: убиты 19 детей и двое взрослых
23:43 Обладателем Кубка Израиля по футболу стал "Апоэль" (Беэр-Шева)
23:12 Стрельба в начальной школе в Техасе: не менее двух детей убиты, более десяти ранены
22:40 Politico: Байден решил не исключать КСИР из списка террористических организаций
22:21 Исследование "Леумит": уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Израиле выше, чем считалось
22:11 Предварительный прогноз: литр бензина в Израиле подорожает на 30 агорот
adv_19 ar_right_2
adv_20 ar_right_3
adv_21 ar_right_4
adv_22 ar_right_5