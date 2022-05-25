Накануне Марша с флагами в Иерусалиме поднят уровень готовности полиции. Призваны резервисты МАГАВ

В среду, 25 мая, генеральный инспектор полиции Коби Шабтай провел совещание, посвященное обеспечению безопасности во время традиционного Марша с флагами, который пройдет в Иерусалиме 29 мая.

Шабтай распорядился разместить в стенах Старого города и за его пределами 3000 полицейских и пограничников.

В связи с опасениями, что марш может спровоцировать арабские беспорядки в городах со смешанным населением, поднят уровень готовности полиции по всей стране, отменены отпуска.

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Кроме того, принято решение о призыве резервистов трех рот пограничной полиции (МАГВ), и приведении резервистской системы в состояние повышенной готовности.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что участники Марша из центра столицы проследуют к Старому городу и его переулками пройдут к Стене Плача. При этом в сообщении подчеркивается, что вопреки появившимся слухами, участники Марша не будут подниматься на Храмовую гору.