В результате "каменнной атаки" в Самарии ранены сын и внуки депутата Орит Струк

В ночь на 25 мая возле деревни Хауара в Самарии арабы забросали камнями автомобиль, в котором ехали сын и внуки депутата Кнессета Орит Струк ("Ционут Датит").

Сын Струк и двое его детей в возрасте двух и четырех лет, получили легкие ранения до средней степени тяжести. Они доставлены в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомер для оказания им медицинской помощи.

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"Они направлялись к себя домой в поселок Ар Браха. Мы все были на поминках родственника, потом я прощалась с ними и не могла себе представить, что в следующий раз увижу их в больнице со страшными порезами и травмами", - сказала Орит Струк.