В результате "каменнной атаки" в Самарии ранены сын и внуки депутата Орит Струк
время публикации: | последнее обновление:
В ночь на 25 мая возле деревни Хауара в Самарии арабы забросали камнями автомобиль, в котором ехали сын и внуки депутата Кнессета Орит Струк ("Ционут Датит").
Сын Струк и двое его детей в возрасте двух и четырех лет, получили легкие ранения до средней степени тяжести. Они доставлены в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомер для оказания им медицинской помощи.
adv_10 incontent_1
"Они направлялись к себя домой в поселок Ар Браха. Мы все были на поминках родственника, потом я прощалась с ними и не могла себе представить, что в следующий раз увижу их в больнице со страшными порезами и травмами", - сказала Орит Струк.
adv_11 m_ar_1
adv_12 m_end_ar_wwh
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex
adv_15 ar_middle_mobile_yandex