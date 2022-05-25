adv_08 m_ar_top_1
adv_09 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 27°
Тель-Авив:
18 - 24°
Эйлат:
24 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
adv_07 ar_top_2
В Израиле

В результате "каменнной атаки" в Самарии ранены сын и внуки депутата Орит Струк

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото

В ночь на 25 мая возле деревни Хауара в Самарии арабы забросали камнями автомобиль, в котором ехали сын и внуки депутата Кнессета Орит Струк ("Ционут Датит").

Сын Струк и двое его детей в возрасте двух и четырех лет, получили легкие ранения до средней степени тяжести. Они доставлены в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомер для оказания им медицинской помощи.

adv_10 incontent_1

"Они направлялись к себя домой в поселок Ар Браха. Мы все были на поминках родственника, потом я прощалась с ними и не могла себе представить, что в следующий раз увижу их в больнице со страшными порезами и травмами", - сказала Орит Струк.

adv_11 m_ar_1

adv_12 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex
adv_15 ar_middle_mobile_yandex
adv_16 ar_right_wwh
adv_17 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

12:10 В результате "каменнной атаки" в Самарии ранены сын и внуки депутата Орит Струк
11:27 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 91-й день войны
11:13 Эпидемия коронавируса в Израиле: более 14 тысяч зараженных, около 300 из них госпитализированы
09:41 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 91-й день войны
08:36 Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли 238 детей
08:03 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны шестеро подозреваемых в терроре
07:57 ЦАХАЛ: во время массового паломничества к гробнице Йосефа в Шхеме произошли столкновения
07:22 Коронавирус в мире: за неделю заражаемость и смертность снизились
adv_18 ar_right_2
adv_19 ar_right_3
adv_20 ar_right_4
adv_21 ar_right_5