В больнице РАМБАМ умер мальчик, захлебнувшийся водой в бассейне

В больнице РАМБАМ в Хайфе врачи констатировали смерть трехлетнего мальчика, пострадавшего во время купания в домашнем бассейне в региональном совете Хоф а-Кармель.

Инцидент произошел в субботу. Мальчик был доставлен в больницу РАМБАМ, где врачи четыре дня боролись за его жизнь.

Однако усилия оказались тщетными, и врачи констатировали смерть мальчика.