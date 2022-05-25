В больнице РАМБАМ умер мальчик, захлебнувшийся водой в бассейне
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В больнице РАМБАМ в Хайфе врачи констатировали смерть трехлетнего мальчика, пострадавшего во время купания в домашнем бассейне в региональном совете Хоф а-Кармель.
Инцидент произошел в субботу. Мальчик был доставлен в больницу РАМБАМ, где врачи четыре дня боролись за его жизнь.
Однако усилия оказались тщетными, и врачи констатировали смерть мальчика.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 Мая 2022
Трехлетний ребенок едва не утонул в частном бассейне в Хоф а-Кармель
Трехлетний ребенок едва не утонул в частном бассейне в Хоф а-Кармель
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