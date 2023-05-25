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    В Израиле

    ЦАХАЛ: в Самарии задержан организатор нападения на армейский автобус

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    ЦАХАЛ: в Самарии задержан организатор нападения на армейский автобус
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ЦАХАЛ: в Самарии задержан организатор нападения на армейский автобус
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ЦАХАЛ: в Самарии задержан организатор нападения на армейский автобус
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в ночь на 25 мая в деревне Аль-Ямун (к западу от Дженина) был задержан 50-летний Маэр ас-Саид – организатор нападения на автобус с военнослужащими, совершенного 4 сентября 2022 года на дороге номер 578 в Иорданской долине в районе поселка Хамра.

    По данным расследования, проведенного общей службой безопасности (ШАБАК), именно Маэр ас-Саид спланировал это нападение, подготовив сына и племянника к вооруженным действиям. Террористами были ранены восемь человек (в их числе шесть военнослужащих), один из них (водитель автобуса) был госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Вскоре после нападения исполнители теракта были схвачены, когда они попытались сжечь автомобиль, используя бутылку с "коктейлем Молотова". Террористы получили ожоги и после задержания были доставлены под конвоем в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Позже один из них, сын Маэра ас-Саида, Мухаммад, умер в больнице. Сам Маэр ас-Саид сумел скрыться на территории Палестинской автономии. Его розыск занял более восьми месяцев.

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    В ночь на четверг, 25 мая, значительные силы ЦАХАЛа вошли в лагерь беженцев Акабат-Джабр, расположенный к югу от Иерихона. Агентство Safa сообщает, что местные жители видели около 50 армейских джипов и два больших бульдозера. Вскоре поступила информация о перестрелке. Потом были слышны взрывы. Сообщается, что военные применили ракеты для нанесения ударов по зданию, в котором скрывались боевики. По данным "Красного Полумесяца", не менее восьми жителей Акабат-Джабр получили ранения, один из них в критическом состоянии. Агентство Maan передает, что военные в ходе этой операции задержали 14 подозреваемых в террористической деятельности. Местные власти заявляют, что речь идет о крупнейшей операции ЦАХАЛа в Акабат-Джабр за многие годы. Были окружены десятки домов. Лагерь был полностью блокирован военными.

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    ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Октября 2022
    В больнице "Шиба" умер один из террористов, обстрелявших в Иорданской долине автобус с военнослужащими
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 Сентября 2022
    Организатор теракта в Иорданской долине выступил перед камерами в Дженине, призвав к действиям "ради победы ислама"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Сентября 2022
    Задержаны сообщники террористов, обстрелявших автобус с военнослужащими в Иорданской долине
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Сентября 2022
    Спецслужбы ведут розыск организатора обстрела автобуса с солдатами в Иорданской долине
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