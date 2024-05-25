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ЦАХАЛ сообщил об ударах по целям в районах Айтуран и Кила в Южном Ливане

время публикации: 25 мая 2024 г., 22:42 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 05:14
ЦАХАЛ сообщил об ударах по Айтуран и Кила в Южном Ливане
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что военнослужащие 91-й дивизии совместно с силами ВВС опознали нескольких террористов, находившихся в здании, принадлежащем "Хизбалле", на территории населенного пункта Айтуран. Самолеты израильских ВВС атаковали здание.

Сообщается также о том, что ранее был открыт артиллерийский огонь по позициям террористов в деревне Кила.

Армия подтвердила, что в вечерние часы был осуществлен запуск нескольких ракет в сторону израильской территории. В результате этих действий никто не пострадал, но нескольким зданиям причинен ущерб.

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